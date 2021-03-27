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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين في المجالس المتخصصة

السبت 27/مارس/2021 - 07:28 م
الكشف الطبي للسيارات
الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط حجز موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين في المجالس الطبية المتخصصة، من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون حولى 5% من المواطنين، وتحظى هذه الفئة باهتمام كبير من الدولة، حيث توفر لها العديد من الخدمات التي تعينها على أعباء الحياة، حيث تستمر عمليات البحث عبر المؤشرات البحثية، خلال هذه الساعات، بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهتها، أتاحت وزارة الصحة، الكشف عن طريق الحجز الإلكتروني، توفيرًا للوقت والجهد لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحاول الدولة توفير جميع الخدمات الخاصة بهم إلكترونيا خلال هذه الفترة.

رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 

يمكن للمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي: من هنا.

ثم يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات التالية: الاسم رباعي، العنوان، تحديد المرض، تحديد موعد الحجز، تحديد المنطقة التابع لها، والمحافظة والنوع، وتاريخ الميلاد، ومدينة السكن، والوظيفة، والحالة الاجتماعية، والهاتف، حيث يقوم بملئ جميع الخانات الخاصة به، وفي حالة إذا كان  الشخص القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضى يرجى كتابة بيانات ولى الأمر – الوصى، بتحديد نوع الإعاقة وجميع البيانات الخاصة به، والمجلس الطبي، وتاريخ الكشف، ثم يرسل الطلب إلى المجالس وتقوم بعد ذلك بالاتصال عليه، باليوم الذي يريده.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق التي تتعلق  بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الحصول على سيارات مجهزة لتخطي حالتهم المرضية معفاة من رسوم الجمارك قبل حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، والتي تتضمن :صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما، للمواطن الذي يرغب في الحصول على السيارة المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينبغي للمواطن امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة. 

وتشتمل المستندات المطلوبة ايضا، صورتين شخصيتين، ثم صورة المؤهل الدراسي إن وجد، إضافة إلى تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.
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 حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

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