مدير «الثقافي الإفريقي بأسوان»: نعمل على تزيين المركز (صور)

تزين المركز الثقافي الافريقي بأسوان، بزراعة شتلات جديده من مختلف انواع الأشجار والورود الجميله والمميزة ليأخذ طابع جمالي وحضاري بالإضافة إلى طابعه التاريخي والثقافي.وقالت المهندسه إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الإفريقي بأسوان، إنه بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري بصفه مستمرة للمركز ليكون جاذبا للانتباه وقبلة للسائحين مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمجابهة فيروس كورونا بصفة مستمره بالمركز، بالإضافة الي تأكيد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ودعمه الدائم للمركز ومساندته لكل متطلبات المركز الثقافي الافريقي ومتابعة احتياحاته وجميع الأعمال والتجديدات بالمركز أول بأول.وأوضحت المهندسة ايرين فايز مدير المركز، أن إدارة الزراعة بالمركز تعمل علي قدم وساق في زراعة انواع من الشتلات الجديده والمميزه حول محيط المركز الثقافي والمسرح المكشوف منها نخيل برتشاردا وشجيرات جهنميه مقزمه ومسك الليل واشجار اكاسيا ندوزا وفيكس هوائي ومحددات دورنتا ليمونى وحصى لبان واكليفيا والنتيرا جامبو ولانتانا ونكا ونجيل بيسبيلم، بالإضافه الي تغطية البرجولات بحديقة المركز بزعف النخيل لنشر الظل واستراحة الزوار تحتها في اطار جمالي جذاب استعدادا لتجهيز المركز لاستقبال الزائرين في المناسبات والأعياد القادمة.