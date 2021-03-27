3133 إصابة بفيروس كورونا في اليونان

ذكرت السلطات الصحية اليونانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن البيانات تشير إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 252 ألفًا و590 إصابة مؤكدة.كما سجلت اليونان 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 7 آلاف و826 حالة.