«المالية» تستهدف زيادة الإيرادات 2% خلال 4 سنوات

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه من المخطط رفع الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي على مدار 4 سنوات للعمل على زيادة تمويل الإنفاق على التعليم والصحة والتنمية البشرية.وأوضحت المالية، في تقريرها أنه من المقرر زيادة الإيرادات عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية عن طريق زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلى 60% لذوي الدخول المختلفة، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة ليصل الحد الأدنى للضريبة 2.5%، وأن يصل الحد الأقصى لأصحاب الدخول المرتفعة 25%.وتعد مصر من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد مشروعات التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.