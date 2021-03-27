أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة الكاثوليكية بمصر".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أنشطة الكنيسة برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، وكذلك لقاءات الأنبا باخوم على مدار أسبوع مضى.