490 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم السبت 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 279 ألفًا و936 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة (نيو برس) الجورجية- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3746 حالة؛ عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، موضحة أن عدد حالات التعافي تجاوز الـ272 ألفًا.وبلغت الحالات النشطة 4360 حالة بينما هناك 1589 حالة تحت الرعاية في المستشفيات من بينهم 313 حالة خطرة.