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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عقب إصابته بكورونا.. أحمد خالد صالح لجمهوره: الحمد لله في تحسن مستمر

السبت 27/مارس/2021 - 06:45 م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
هاجر رضا
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طمأن الفنان أحمد خالد صالح، جمهوره على حالته الصحية الحالية بعد إصابته بفيروس كورونا، وزوجته الفنانة هنادى مهنى، قائلًا: "الحمد لله في تحسن مستمر أنا وهنادي".

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا زال يخضع برفقة زوجته للعزل المنزلي، وهكذا أكملوا الـ8 أيام، مستمرين في تناول البروتوكول المخصص لمصابي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن هنادى مهنى تحصل على إجازة من الأعمال الدرامية فى رمضان المقبل، ولكن تشترك فى فيلمين خلال الفترة المقبلة.

ويخوض الفنان أحمد خالد صالح، السباق الرمضاني بمسلسل «قصر النيل» بطولة الفنانة دينا الشربيني، معتذرًا عن المشاركة في مسلسلي «نجيب زكي زركش» مع النجم يحيي الفخراني، و«النمر» مع الفنان محمد إمام بسبب مواعيد التصوير.

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