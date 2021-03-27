البرازيل: أكثر من 84 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أنه تم تسجيل 84 ألفًا و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 12 مليونًا و404 آلاف و414 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت بأنه تم تسجيل 3 آلاف و650 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 307 آلاف و112 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البرازيل بلغ 3 ملايين و979 ألفًا و754 شخصًا.