«الحرية المصري» يثمن معالجة الحكومة لأزمة قطاري سوهاج

قال محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري، إن الحكومة نجحت أحسنت في إدارة أزمة تصادم قطارين بسوهاج، بشكل قوي، وننتظر تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة محاسبة المتسبب في ذلك وردع كل مَن تسول له نفسه التلاعب والتقاعس في حماية أرواح المصريين، مقدمًا خالص تعازيه لضحايا الحادث الآليم، والشفاء العاجل للمصابين.أوضح أن الدولة المصرية بدأت بالفعل مؤخرًا نحو إحداث تطوير فى ملف منظومة السكك الحديد فالقاصي والداني يشعر بتطوير حقيقي في منظومة النقل بمصر وخصوصًا قطاع السكك الحديدية، ونأمل أن تكون معدلات التطوير والتغيير أسرع بكثير مما سبق خلال الفترة القادمة.أضاف مهنى أن ما يطالبه البعض بمطالب منها الإقالة أو الاستقالة هى ليست حلا، لكنها قد تكون مسكنات مهدئة للبعض، فقد تجعلنا نخسر كفاءات حقيقية قادرة علي التغيير والتطوير وإحداث الفارق، مطالبا الابتعاد عن المسكنات الشعبوية المؤقتة التي لا تفيد والبحث عن حلول جذرية لإنهاء الملف واقتحام خباياه بكل قوة وكشف أوجه القصور والسلبيات وكشف وتوضيح مدي الأحتياجات.أكد أن لدينا ثقة في قدرة الدولة علي اقتحام هذا الملف وإحداث تطوير حقيقي وملموس للقضاء علي هذه الأزمة المتكررة والتي تعد نتاج لسنوات عديدة من الإهمال والفساد علي كافة المستويات وتحتاج لإصرار حقيقي للقضاء عليه.