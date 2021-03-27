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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«أونروا»: لم نتلق تأكيدات رسمية مباشرة من واشنطن بعودة تبرعاتها

السبت 27/مارس/2021 - 06:43 م
أونروا
أونروا
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قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، إن الأونروا لم تتلق حتى الآن أي تأكيدات رسمية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية بعودة تبرعاتها أو قيمتها أو موعد عودتها.

وأضاف مشعشع في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (معا) الفلسطينية اليوم "نحن بانتظار هذه المساعدات على أحر من الجمر، لأن الوضع المالي للوكالة صعب للغاية، ومع أن هذا التبرع المهم سيأتي في وقت حرج للوكالة،إلا أن أزمة الوكالة ومع قدوم المساعدات الأمريكية ستبقى صعبة للغاية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت أن واشنطن في طور تحديد كيفية المضي قدمًا، في استئناف جميع أشكال المساعدة للفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الأمريكي، بعد أن قطعت الإدارة الأمريكية السابقة الدعم عن الفلسطينيين واللاجئين.

وأوضح مشعشع أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة بوقف المساعدات إلى الأونروا كان قرارا سياسيا، وبالتالي فإن عودة هذه المساعدات الى الأونروا والتبرعات والمساعدات للسلطة الفلسطينية، هو أيضا قرار سياسي.

وتابع: "الآن في حال عودة هذه التبرعات، التي نأمل أن تعود في أسرع وقت، سيساعد جزئيا فقط في حل أزمتنا المالية، لهذا السبب فإن الجهود مستمرة من قبل الحكومتين الأردنية والسويدية وهما راعيا الحوار الاستراتيجي، حيث أدركوا منذ اليوم الأول أن المؤتمر الدولي الذي يتم العمل عليه من قبل الأردن والسويد لإيجاد آليات مالية مستدامة للوكالة، هو مهم جدا سواء عادت المساعدات الأمريكية أم لا ".

وقال مشعشع: "حتى الآن لا نعرف قيمة التبرعات الأمريكية، ففي نهاية عام 2017 بلغت التبرعات الأمريكية 360 مليون دولار، ولا نعرف ما إذا سيعود المبلغ كاملا أو جزء منه، وإذا عاد كله أو جزء منه فسنظل نواجه أزمة مالية صعبة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلنت في سبتمبر عام 2018 إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، متهمة القادة الفلسطينيين بعدم إجراء "مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل"، وألغت إقامة ممثّل بعثة منظّمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن وعائلته، وطالبتهم بالرحيل فورًا.

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