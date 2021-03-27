في ذكرى سيامته الكهنوتية.. من هو الأنبا توما مطران سوهاج للكاثوليك؟

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل اليوم السبت بذكرى السيامة الكهنوتية للأنبا توما حبيب مطران سوهاج.يذكر أن الأنبا توما من مواليد سوهاج بتاريخ 6 يوليو 1963 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1985، ثم عمل في مهنة المحاماة لمدة عامين.وفي 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة اللاهوت والفلسفة، وفي أكتوبر 1989 سافر الى روما لدراسة اللاهوت في بعثة دراسية، بجامعة الاور بانيانا، وهي جامعة تابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان.في 27 مارس 1993، حصل على الدرجة الكهنوتية بيد البطريرك اسطفانوس الثاني غطاس، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك حينها، وفي عام 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكاني، وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية منذ 1895 وحتى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما.وفي يوليو من نفس العام انهى دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية، وتم ارسالة في اول بعثة له في اغسطس 1998 إلى هندوراس في امريكا اللاتينية، ثم خدم في رواندا ثم الكويت ثم ايران ثم العراق، وفي لبنان وفي هولندا، وفي الجزائر وفي سوريا وحاليا في مالطا.في 25 يونيو 2000 منحه البابا درجة مونسينور وهو أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي الباباوي بالفاتيكان، وهو يجيد عدة لغات مثل الانجليزية والايطالية والاسبانية والفرنسية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.