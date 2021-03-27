«الفقي» يثمن موقف أبناء سوهاج في التعامل مع تداعيات حادث القطارين

ثمن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج جهود القيادة السياسية والحكومة وجميع أجهزة الدولة المبذولة في التعامل مع تداعيات حادث قطاري طهطا، معربا عن تقديره لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والوقوف صفا واحدا على قلب رجل واحد في مواجهة الأزمة.كما أشاد "الفقي " بما قدمه أبناء وأهالي سوهاج وضربهم أروع الأمثلة في الشهامة والمواقف الانسانية خلال التعامل مع المصابين وذويهم، وتسابقهم للتبرع بالدم بجميع المستشفيات، واستضافة أهالي الضحايا والمصابين المغتربين من خارج المحافظة، معربا عن شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية ورجال الاسعاف على ما بذلوه من مجهودات مضاعفة لإنقاذ وعلاج مصابي الحادث.وأكد محافظ سوهاج أن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر دائما وقت الشدائد، لافتا إلى أن مثل هذه الحوادث رغم ما تخلفه من ألم وحزن في قلوبنا، إلا أنها لن تزيد الدولة إلا إصرارا على استكمال مشروعات البناء والتنمية والتطوير الشامل لكافة مرافق الدولة.