إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبإشراف روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف.وتمكنت الحملة من إيقاف أعمال بناء ورشة بالعنانية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.تم إيقاف الأعمال وتحرير محضر شرطي بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.