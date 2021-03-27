العثور على مذكرات سرية لربة منزل أمريكية منذ عام 1957 (صور)

عثر أحد الأشخاص في متجر لبيع الأشياء المستعملة على مفكرة من عام 1957، توضح بالتفصيل الروتين اليومي لربة منزل أمريكية.ووفقًا لما نشره موقع "ذا صن" البريطانى، المفكرة بسيدة تدعى "نيلى" والتى دونت فيها يومياتها بشكل تفصيلى.وشارك المشترى للمفكرة، عدد من يوميات "نيلى" عبر موقع "تيك توك"، والتى كانت تتضمن خطط التسوق وحالة الطقس، وميزانية المنزل.أثناء عرض تصميم دفتر الملاحظات الصغير ذي اللون الأخضر الفاتح، ذكرت السيدة أنها انقلبت من المنحدرات خلال عطلتها.وفي يوميات أخرى من 10 نوفمبر 1957 تقول: "اتصلت ويني، طلبت مني الحضور لتناول العشاء، لم أشعر بالرغبة في الذهاب".بغض النظر عن وتيرة حياة نيلي التي تبدو مريحة على ما يبدو، فقد كانت تعانى من الإكتئاب والملل فى بعض الأيام.ولم تخجل نيللي أبدًا من إظهار روح الدعابة لديها، وأخبرت عن يومها الممتع مع رجل يدعى بوب وحفيدتها فيكي في 6 أكتوبر.