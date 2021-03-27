زلزال بـ 5.6 درجة فى أعماق البحر الأدرياتيكى

هز زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، أعماق البحر الأدرياتيكي، حسبما أوردت هيئة المساحة الجيوفيزيائية المركزية في روسيا، اليوم السبت.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن الهيئة قولها: "إن الزلزال وقع في الساعة 16:48 "بتوقيت موسكو" من السبت على مسافة 91 كم شمالي مدينة مانفريدونيا الإيطالية و27 كم تقريبا شمال غربي جزر بالاغروجا التابعة لكرواتيا في البحر الأدرياتيكي".