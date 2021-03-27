حريق يلتهم أكشاكًا ملاصقة لمحطة قطار الزقازيق (فيديو)

اندلع حريق هائل في عدة أكشاك بنفق أحمد عرابي بمدينة الزقازيق، بالقرب من محطة السكك الحديدية.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا بنشوب حريق، وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية، وتم الدفع بعدد من سيارات المطافئ والإسعاف وجارٍ السيطرة على الحريق.