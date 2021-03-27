«باهي»: في حالة واجه الطالب مشكلة تقنية في امتحان الفصل الدراسي 1 فهو مجتاز

أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال اجتماعه اليوم بمديرى العموم والإدارات التعليمية والمراحل والموجهين العموم بمكتبه على ضرورة الالتزام بما ورد بالكتاب الدورى الوزارى رقم (٩ ) بشأن استكمال الدراسة والتقييم بعد ٢٠ فبراير، وتنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بجميع المدارس الرسمية الحكومية واللغات والخاصة وامتحانات مواد الهوية القومية.حيث نوه وكيل الوزارة إلى أن امتحانات شهر أبريل ستكون فى المحتوى الدراسى لشهرى مارس وأبريل فقط، وتعتبر منتهية بينما امتحان شهر مايو القادم سيكون فيما تم دراسته بشهر مايو فقط.و أشار باهى إلى أن نتيجة الفصل الدراسى الأول تعتبر اجتيازا دون احتساب درجات للطالب فى حالة حضوره الإمتحان وتعرضه لمشكلة تقنية أثناء أدائه الامتحان أو الحصول على تقدير عام أكثر من ضعيف أو تغيب الطالب بعذر قهرى يقبله مدير الإدارة.وأوضح د. نبوى أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى ستمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة، ويتم احتساب متوسط درجات الطالب فى إمتحان شهر أبريل ومايو ويحق للطالب إصطحاب ورقة المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة معه، والتى يعدها المركز القومى للامتحانات على أن تقوم إدارة المدرسة بتوزيعها على الطالب بديلا للكتاب المدرسى وفقا للكتاب الدورى المنظم لذلك.وشدد باهى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلاب، على أن تكون الاختبارات الشهرية لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى وفقا لخريطة الاختبارات الشهرية الواردة من الوزارة على أن تعقد اختبارات المواد التى لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع بعد امتحان شهر مايو.وقال وكيل الوزارة على الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء الامتحانات فى المواد التى لا تضاف للمجموع قبل صدور قرار توقف الدراسة أداء الامتحانات فى المنهج كاملا، بينما يؤدى الطلاب الذين سبق لهم دخول تلك الامتحانات قبل صدور قرار توقف الدراسة فى مقررات الفصل الدراسى الثانى فقط.وأضاف باهى أن المديرية والإدارات التعليمية وكافة قيادات التعليم على استعداد تام لإجراء تلك الإختبارات.. مشيرا إلى جاهزية اللجان وكافة التدابير اللازمة لأدائها مع ضمان الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.