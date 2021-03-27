مطران طهطا ينعى شيخ كهنة الإيبارشية فيلمون سمعان

نعى الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة وتوابعها، القمص الراحل فيلمون القمص سمعان راعي كنيسة القديس مارجرجس السوالم طهطا.ونظمت كنيسة مارجرجس السوالم، صلوات جناز الراحل القمص فيلمون وهو أحد شيوخ كهنة إيبارشية طهطا الذي اشتهر بمواقفه الداعمة للوحدة الوطنية بالإيبارشية من خلال مشاركته في المناسبات الوطنية والدينية المختلفة.في سياق متصل، بعث مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وتوابعها برسالة نعي قال فيها: "أعزّي نفسى والأخوال الأفاضل أهل قرية السوالم المحترمين مسلمين ومسيحيين، والقس جورجيوس فى وفاة رجل من رجالات الخير والسلام القمص فيلمون القمص سمعان".