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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات العراقية تؤكد صعوبة السيطرة على وباء كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 06:54 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
عبير سليم
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أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، صعوبة السيطرة على وباء كورونا بعد تصاعد أعداد المصابين بالفيروس، فيما عزت السبب إلى "عدم التزام المواطنين" بالقيود الوقائية المطلوبة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "التصاعد بعدد الإصابات يستمر في بلدنا نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية والعبء المعيشي على أصحاب الدخل المحدود ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على الوباء وضعف تطبيق تلك الإجراءات".

وأضافت: "حرصنا منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لإنتاج اللقاح المخصص للفيروس، وفور إعلان تحالف كافي- مرفق كوفاكس عن إنشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام إليه، سارعنا إلى ذلك".

وتابعت: "تم توقيع اتفاقية الانضمام إلى المرفق في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك التواصل مع شركات (فايزر وسينوفارم) لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر، واستطعنا التعاقد على 20 مليون جرعة تكفي لتلقيح 50% من المواطنين الأعزاء كمرحلة أولى من خطة التحصين الوطنية".

ويحتل العراق المرتبة 27 عالميًا بواقع 822,095 إصابة بفيروس كورونا.

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