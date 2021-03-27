كاريتاس تنظم احتفالات كبرى بالإسكندرية احتفالًا بعيد الأم

أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، احتفال جمعية كاريتاس مصر بعيد الأم في مركز سيتي بالإسكندرية.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، في بيان السبت، أنه قسم التأهيل الأسري بالجمعية أشرف على الاحتفال.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.