رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: لن نتهاون في الدفاع عن حقوق الصعايدة وعقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 06:49 م
غادة علي
غادة علي
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
قالت غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حادث قطاري سوهاج لن يمر مرور الكرام في ظل الدولة المصرية الحديثة التي لا تقبل بفساد أو تراخ فى القيام بالمسؤوليات وكذلك حادث انهيار عقار جسر السويس بالقاهرة، مؤكدة أن سلامة المواطن وحمايته والدفاع عن حقوقه هي القاعدة التي تُبنى عليها السياسة بمفهومها الجديد الذي تتبناه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن حقوق أهالي الصعيد لن تضيع في ظل وجود برلماني يتحمل المسؤولية كاملة في الدفاع عنها، لافتة إلى أن وزارة النقل أعلنت مسبقا عن تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية، ونتساءل إلى الآن أين منظومة إدارة مخاطر السكك الحديدية؟ ما زلنا نعمل بعد وقوع الكارثة وليس قبلها، خاصة أن السكك الحديدية هي وسيلة النقل الأكثر استخداما في مصر بعد مترو الأنفاق، موضحة أنه يجرى متابعة تفاصيل التحقيقات ومستجدات الأمور للوقوف على الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث ومدى التقصير من كل المسؤولين عن حماية أرواح الركاب، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات البرلمانية الرقابية كافة، وبشكل سريع يضمن معاقبة المقصرين والمتسببين في الحادث الأليم.

وتابعت عضو مجلس النواب «انهيار عقار جسر السويس يجدد التنبيه إلى أن السلبيات ما زالت موجودة في المحليات وأننا بحاجة لإحكام الرقابة بشكل أكبر وأوسع، والسؤال الآن أين الرقابة على سلامة الأبنية، إلى متى نتحرك بعد وقوع الأزمة وليس قبلها»، مشددة على أنها وزملائها النواب سيقفون بشدة للقضاء على أي فساد إداري أو إهمال يترتب عليه إضرارا بصحة وسلامة المواطن المصريين.

وأشادت غادة ببتوجيهات الرئيس السيسي لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء وتحركهم السريع لموقع الحادث، وتوفير الدعم اللازم بمختلف أنواعه ونقل الحالات الخطيرة بالطيران، مؤكدة أن النيابة العامة تتولى التحقيق والتحري حول وجود شبهة جنائية تسببت في الحادث من عدمه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما