حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

اندلع حريق هائل في ميدان عرابي بمدينة الزقازيق بمحيط محطة السكك الحديد، وتم الدفع بعربات إطفاء للسيطرة على النيران.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجناىية، يفيد باندلاع حريق بميدان محطة السكك الحديد وجار السيطرة عليه وحصر التلفيات.