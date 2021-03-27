بين عقوق الابن وحادث القطار.. «الدستور» تزور منزل سميرة الراوى

في منزل صغير بمنطقة الساحل بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، كانت تقطن السيدة سميرة الراوي، التي ادعت، خلال الساعات القليلة الماضية، قيام نجلها بطردها خارج المنزل والاعتداء عليها، لتستقل قطار الصعيد، متجهًة إلي ضريح السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لتصاب في حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج."الدستور" زارت منزل السيدة سميرة الراوي، والتقت العديد من أقاربها، ليكشفوا عن تفاصيل لم تنشر من قبل، عن قصة السيدة ونجلها الذي يعمل صيادًا أحيانًا، وعاملا أجريا باليومية أحيانًا أخري.منزل السيدة سميرة الراوي، الذي كانت تقطن بداخله هي ونجلها، الذي يقع على ضفاف نهر النيل في منطقة الساحل بمركز نجع حمادي، الآيل للسقوط، وذلك بعدما زوجت ابنتيها الاثنتين، خلال الفترة الماضية.السيدة المسنة الناجية من حادث القطار، تعود أصولها لقرية قصر الصياد بشرق نيل مدينة نجع حمادي، ولها من الأبناء 4- ولدان وابنتان- الابن الأكبر يعمل بمحافظة أسوان والأصغر يعيش معها، وزوجت ابنتيها الاثنتين.جيران السيدة، أكدوا خلال حديثهم لـ"الدستور" أن السيدة سميرة الراوي، كانت تعيش مع نجلها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعدما توفي زوجها الثاني، حيث إنها تزوجت بعد زوجها الأول- والد أبنائها- وتتقاضي معاشًا من هيئة التأمينات والمعاشات.الجيران أضافوا، في سياق التصريحات خاصة، أن الخلافات كانت تنشب بين السيدة ونجلها بين الحين والآخر بسبب مشاكل مادية، ومشاكل أسرية أخري، كانت بسبب إقامتها مع نجلها في منزل أبيهم الأول، عقب وفاة زوجها الأول.ووفقًا لتصريحات علي صابر، يعمل بالتربية والتعليم، وأحد أهالي المنطقة، فإن نجل السيدة ترك المنزل عقب انتشار فيديو السيدة التي أكدت خلاله تعرضها للاعتداء والطرد على يديه، وذلك خوفًا من إلقاء القبض عليه، والهجوم الذي اكتسح رواد مواقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك- بعد انتشار القصة.وذكر صابر، أن السيدة لم تتعرض للضرب والاعتداء من نجلها إطلاقًا، وذلك ليس بشهادته فقط، إنما بشهادة جميع أهالي المنطقة وأقارب السيدة والجيران، قائلًا "عمره ما حصل إن الست ضربت علي يد ابنها إطلاقًا".أما محمود صابر محمد، ابن عم نجل السيدة سميرة الراوي، فأكد أن السيدة كانت تقيم داخل المنزل، ولم يتعرض لها أحد، لافتًا إلي أن نجلها عامل أجري، ومن الممكن أن يكون قد حدثت مشادات بسيطة بسبب الحالة المعيشية الصعبة للأسرة، لكنها لم تتطور للاعتداء أو الطرد خارج المنزل.