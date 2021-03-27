رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الذهبي لراهبة الكرمليت

السبت 27/مارس/2021 - 07:15 م
بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك
جرجس صفوت
طباعة
ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، السبت، القداس الإلهي، وذلك بدير الراهبات الكرمليت، بحضور العديد من الأخوات الراهبات والرهبان والآباء الكهنة.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء احتفالًا بعيد البشارة واليوبيل الذهبي.

أضاف متحدث الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه تم الاحتفال بمرور 51 عاما للنذور الرهبانية للأخت ماري تريز بانوب من رهبنة الكرمليت "جماعة كرمل القديس يوسف بالقاهرة".

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

موضوعات متعلقة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما