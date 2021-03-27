بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال اليوبيل الذهبي لراهبة الكرمليت

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، السبت، القداس الإلهي، وذلك بدير الراهبات الكرمليت، بحضور العديد من الأخوات الراهبات والرهبان والآباء الكهنة.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء احتفالًا بعيد البشارة واليوبيل الذهبي.أضاف متحدث الكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه تم الاحتفال بمرور 51 عاما للنذور الرهبانية للأخت ماري تريز بانوب من رهبنة الكرمليت "جماعة كرمل القديس يوسف بالقاهرة".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.