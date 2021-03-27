إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن استمرار الحملات ضمن الموجة السابعة عشرة لإزالة التعديات على نهر النيل، إذ أوضحت أنه تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم السبت تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إزالة ٣٢ حالة تابعة لولاية حماية وتطوير النيل بقريتى البساتين والعادلية بمركز دمياط.كما أضافت "المحافظ" أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة السابعة عشرة ١٤٤ حالة على مساحة ١٢٨٣٤ مترًا مربعًا بمختلف المناطق بالمحافظة، مؤكدة أنه يتم التعامل وبكل حسم مع المخالفات والتعديات على مجرى نهر النيل، كما وجهت تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والرصد الفورى مع أي تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها.