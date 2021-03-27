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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج ووكيل مجلس النواب يتفقدان مصابى حادث قطارى طهطا (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 06:43 م
جولة محافظ سوهاج
جولة محافظ سوهاج ووكيل مجلس النواب
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بتفقد مصابي حادث قطاري طهطا بمستشفيات "سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وسوهاج العام، وطهطا العام "، يرافقهم السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والنائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج.

واستهل المحافظ ووكيل مجلس النواب جولتهما بتفقد المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، تلاها تفقد المصابين بمستشفى سوهاج العام والتعليمي ومستشفى طهطا العام، حيث اطمأن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكدين على اهتمام ودعم القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم بسلامة الله.

واستمع المحافظ ووكيل مجلس النواب إلى مطالب مصابي الحادث، الذين توجهوا بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على رعايته واهتمامه المستمر بهم، وللسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسيد المحافظ على زياراتهم المتكررة للاطمئنان عليهم.

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