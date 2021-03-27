بعد منع دخولهم لذويهم.. أهالي مصابي عقار السلام يغادرون المستشفى

غادر عدد من أهالي مصابي العقار المنهار بجسر السويس مستشفى السلام التخصصي، وذلك بعد منعهم من الدخول حرصا على سلامتهم وسلامة المصابين والمرضى الموجودين بالمستشفى، حيث أنهم تواجدوا أمام المداخل عقب نقل المصابين للمستشفى.وحرصت إدارة المستشفى على عدم السماح بدخول الأهالي باستثناء مرافق واحد مع الحالة لعدم حدوث تكدس داخل قسم الطوارئ وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للقيام بدورهم في إسعاف الحالات.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب، والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات وما زالت أعمال البحث جارية لاستخراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.