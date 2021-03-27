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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومي المرأة» ببني سويف يطلق حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»

السبت 27/مارس/2021 - 07:16 م
قومي المرأة
قومي المرأة
بنى سويف - محمد حفيظ
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، دورة تدريبية لعدد 50 رائدة ريفية، وذلك فى إطار حملة طرق الأبواب بعنوان احميها من الختان والتى تطلقها اللجنة الوطنية؛ للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة وللأمومة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية فى الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن الحملة ستنطلق فى 16 قرية بمراكز بنى سويف وناصر وببا والواسطى.. بالإضافة إلى عزبة الصفيح ويتم التركيز على قرى حياة كريمة.

وأوضحت محمود أنه تم خلال الدورة تدريب الرائدات على رسائل الحملة بهدف توصيل رسائل الحملة للسيدات بالمحافظات وتوضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، وسيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

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