بشخصيات كرتونية.. باسكال مشعلاني تطرح أغنية «جنان بجنان»

طرحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، مساء السبت، أحدث أغنياتها بعنوان جنان بجنان عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بالتزامن مع عيد ميلادها."جنان بجنان" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى، وظهرت من خلالها بشخصيات كرتونية وطغت عليها روح المرح والبهجة.وانتهت باسكال من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات، ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.