نائب يعزي الرئيس في ضحايا حادث قطاري سوهاج

أعرب عرفة صالح عضو مجلس النواب، عن خالص عزائه للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأهالي الضحايا عن سقوط العديد من الشهداء في حادث تصادم قطاري سوهاج أمس، سائلًا الله أن يتغمد الشهداء برحمته وسرعة الشفاء للمصابين.قال صالح، في تصريحات السبت، إن التواجد القوي لرئيس الوزراء والعديد من وزراء الصحة والتضامن والتعليم العالي والنقل في مكان الحادث بعدها بساعات قليلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس يؤكد التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وأن الدولة برمتها لا تتأخر في العمل على إزالة آثار الحادث بسرعة ومحاسبة المقصرين.أضاف عضو النواب أن توعّد الرئيس بالعقاب الصارم لمَن أهملوا وقصروا، وتسببوا في وقوع الحادث سينالهم عقاب رادع، يؤكد على القصاص للضحايا.وشدد صالح على أن مضاعفة التعويضات، يؤكد أنه حادث جلل وأن الدولة ستعمل كل ما في وسعها لمساندة أسر الضحايا والمصابين، والتطوير الشامل لهيئة قطارات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.