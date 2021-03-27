«تعليم بني سويف» تناقش الاستعداد لامتحانات شهر مارس لصفوف النقل

عقدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم السبت، اجتماعا بقاعة المديرية بحضور مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية والتعليم الفني والمطبعة ورؤساء الكنترولات.وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء امتحانات شهر مارس يوم الإثنين القادم، وكذلك مناقشة طرق وضوابط تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة.