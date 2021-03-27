«بنها الجامعى» تستجيب لمواطن قدم استغاثة لإنقاذ والدته

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه في إطار شعار ‏«المواطن أولا» والاستجابة السريعة والعاجلة لشكاوى المواطنين خاصة الطبية، نفذ المستشفي استجابة الفورية ‏لشكوى إليكترونية مقدمة من المواطن «تامر» والذي شكا فيها أن والدته المسنه «سعدية. ك» تحتاج إلى جراحة «عاجلة استئصال ورم بالمخ» وتعاني من حالة نفسية سيئة.أضاف الدخاخني أن فريق الشكاوي بالمستشفي تلقى شكوى إلكترونية عبر منظومة رئاسة مجلس الوزراء حيث تحرك فريق خدمة المواطنين بقيادة أمانى طلعت لبحث الشكوى والوقوف على أسبابها وعرضها على إدارة المستشفيات.أشار الدخاخني إلى أن الدكتور مصطفى القاضى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، أمر بالتوجيه الى سرعة بحث الشكوى حيث صدرت تعليمات بسرعة الاستجابة وعمل الجراحة وتوفير مكان بالعناية بعد الجراحة وبالفعل تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الجراحة اللازمة وخضعت للمتابعة الطبية إلى أن استقرت الحالة.أوضح الدخاخني أن مقدم الشكوي قام بتوجيه الشكر إلى إدارة المستشفيات وقسم المخ والاعصاب من أطباء وتمريض وقسم خدمة المواطنين على سرعة الاستجابة لاستغاثته وتقديم كل أوجه التعاون وتقديم خدمة طبية لائقة.