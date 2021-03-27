كواليس نجاة سائقي سيارتي حادث سقوط أجزاء من كوبري ترسا (صور)

شهدت منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حادث سقوط أجزاء من حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء على سيارتين وسط الشارع.وكشف محمد مجدي، أحد شهود العيان بمحيط الحادث عن كواليس سقوط حديد تسليح أحد أعمدة كوبري ترسا على السيارتين.وقال شاهد العيان، إن حديد تسليح عمود كوبري ترسا سقط على سيارتين؛ ميكروباص وملاكي، حيث تمكن أحدهما من القفز من السيارة قبل سقوط العمود بينما أصيب السائق الآخر وتم نقله إلى المستشفى، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أخرى.وفرضت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، كردونا أمنيا بمحيط حادث سقوط أجزاء من حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء بمنطقة المريوطية، على سيارتين وسط الشارع.كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بسقوط حديد التسليح من أعلى كوبري تحت الإنشاء، بمنطقة المريوطية، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.وتبين بالفحص سقوط الحديد على سيارتين، إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكي، ما تسبب في تهشم أجزاء منهما، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.