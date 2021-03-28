سعر اليورو اليوم فى مصر الأحد 28-3-2021
الأحد 28/مارس/2021 - 06:22 ص
يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم الأحد الموافق 28-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
عالميًا، صعد سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم حيث سجل سنتكس لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020 كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 1.9.
أما على المستوى المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم الأحد، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.
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وعلى صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم انخفاضًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.50 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.
أما على المستوى المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم الأحد، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
سعر تداول اليورو في الأسواق المصريةوفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.
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تراجع سعر اليورو اليوم الأحدكما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.68، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء عند مستوى 18.63 جنيه وللبيع 18.81.
وعلى صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم انخفاضًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.50 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.