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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم فى مصر الأحد 28-3-2021

الأحد 28/مارس/2021 - 06:22 ص
اليورو
اليورو
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يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الأوروبية «اليورو» اليوم الأحد الموافق 28-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

عالميًا، صعد سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم حيث سجل سنتكس لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020 كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 1.9.

أما على المستوى المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم الأحد، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الأوروبية أو تراجعها أمام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.68، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر تداول اليورو في الأسواق المصرية

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.

وأظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي انخفاضه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.87 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58.

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تراجع سعر اليورو اليوم الأحد

كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.68، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء عند مستوى 18.63 جنيه وللبيع 18.81.

وعلى صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم انخفاضًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الإسلامي 18.50 جنيه وللبيع 18.70، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.89 جنيه وللبيع 19.10، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10.

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