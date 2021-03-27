إصابة 3 فى تحطم طائرة صغيرة بالهند

أصيب ثلاثة أشخاص إثر تحطم طائرة تدريب صغيرة اليوم السبت في أحد الحقول الزراعية بمدينة "بوبال" في ولاية "ماديا براديش" الهندية.ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت عندما كانت متجهة إلى منطقة "جونا" من مدينة "بوبال".ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.