تكريم 25 طبيبة مثالية على مستوى الجمهورية

نظمت نقابة الأطباء حفل تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات بدارالحكمة، حيث تم تكريم 25 طبيبة على مستوى النقابات الفرعية.وفي بداية الاحتفال دعا الدكتور محمد سلامة مقرر لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، جميع الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الفريق الطبي الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.وقال «سلامة» خلال كلمته بالحفل، إن الطبيبات المكرمات تم اختيارهن بناء على معايير الكفاءة والتفاني في العمل والسمعة الطيبة، وأن يكون لها دور رائد فى رعاية أبنائها والحفاظ على الأسرة، وأن تكون مميزة مهنيًا وتتمتع بعلاقات طيبة مع زملائها.وأكد أن الطبيبات فقيدات المهنة هم نبراس يسير عليه جموع الأطباء، مؤكدًا أن الطبيب المصرى دائما يتواجد دون نداء وأبلوا بلاءً حسنًا خلال فترة الوباء.وأشار إلى أن حادث تصادم قطار الصعيد الذي وقع أمس خير دليل على جاهزية الأطباء طوال الوقت.وفي كلمته خلال الحفل قدم الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة التحية والتقدير لكل الشهيدات (46 شهيدة من الطبيبات) ممن قدمن التضحيات.ووجه أيضا التحية لكل طبيبة تواصل عطائها فى مكان عملها.وتابع بما أننا نحتفل بالأم الطبيبة فلابد من التـأكيد على بعض القواعد التى تصب فى صالح المرأة المصرية وصالح الطبيب وهي ضرورة الإلتزام بآداب المهنة فيما يخص حق المريضة فى وجود مرافق أو ممرضة فى حجرة الكشف فحسب لائحة آداب المهنة يُمنع الكشف على سيدة بدون مرافق معها.وكذلك الامتناع تمامًا عن عمليات ختان الإناث التى تعتبر أول اعتداء يقع على جسد الفتيات الصغيرات وهي العملية التي تؤكد بعض التقارير أنها لازالت بكل أسف تُجرى في ريف وصعيد مصر، رغم أن العالم كله والمراجع الطبية والقوانين تُحرم وتجرم ذلك الختان.وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم عن أم الأطباء المصريين وتم تكريم اسمها وتسلمت التكريم الدكتورة عزة أبو الفضل أستاذ طب الأطفال جامعة بنها.أسماء الطبيبات المكرمات في الحفل.1- الدكتورة مني أمين علي2- الدكتورة ماجدة عبداللطيف خلف الله3- الدكتورة سلوى علي4- الكتورة نهي جلال قطب فيصل5- الدكتورة ريم ابراهيم يونس6- الدكتورة سهام خيري القناوي7- الدكتورة منال محمود8-الدكتورة ريهام نبيل حسن9- الدكتورة اميمة احمد محمد10- الدكتورة وئام منير الصايغ11- الدكتورة مني مسعد محمد12- الدكتورة ايمان حسن الشافعي13- الدكتورة مني فوزي كامل14- الدكتورة مني عطية محمد15-الدكتورة نفين راشد اسحاق16- الدكتورة عزيزة فراج محمد17-الدكتورة هبة هجرس18- الدكتورة رقية انور عياد19- الدكتورة سهير محمد عبدالمطلب20- الدكتورة عزة اسماعيل21- الدكتورة لبنى محمد22-الدكتورة شهيرة موريس عبد الملاك-23الدكتورة جمالات محمود سيد24- الدكتورة فوزية طه عبد النظير25- الدكتورة شادية محمد