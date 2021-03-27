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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم 25 طبيبة مثالية على مستوى الجمهورية

السبت 27/مارس/2021 - 05:48 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نظمت نقابة الأطباء حفل تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات بدارالحكمة، حيث تم تكريم 25 طبيبة على مستوى النقابات الفرعية.

وفي بداية الاحتفال دعا الدكتور محمد سلامة مقرر لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، جميع الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الفريق الطبي الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقال «سلامة» خلال كلمته بالحفل، إن الطبيبات المكرمات تم اختيارهن بناء على معايير الكفاءة والتفاني في العمل والسمعة الطيبة، وأن يكون لها دور رائد فى رعاية أبنائها والحفاظ على الأسرة، وأن تكون مميزة مهنيًا وتتمتع بعلاقات طيبة مع زملائها.

وأكد أن الطبيبات فقيدات المهنة هم نبراس يسير عليه جموع الأطباء، مؤكدًا أن الطبيب المصرى دائما يتواجد دون نداء وأبلوا بلاءً حسنًا خلال فترة الوباء.

وأشار إلى أن حادث تصادم قطار الصعيد الذي وقع أمس خير دليل على جاهزية الأطباء طوال الوقت.

وفي كلمته خلال الحفل قدم الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة التحية والتقدير لكل الشهيدات (46 شهيدة من الطبيبات) ممن قدمن التضحيات.

ووجه أيضا التحية لكل طبيبة تواصل عطائها فى مكان عملها.

وتابع بما أننا نحتفل بالأم الطبيبة فلابد من التـأكيد على بعض القواعد التى تصب فى صالح المرأة المصرية وصالح الطبيب وهي ضرورة الإلتزام بآداب المهنة فيما يخص حق المريضة فى وجود مرافق أو ممرضة فى حجرة الكشف فحسب لائحة آداب المهنة يُمنع الكشف على سيدة بدون مرافق معها.

وكذلك الامتناع تمامًا عن عمليات ختان الإناث التى تعتبر أول اعتداء يقع على جسد الفتيات الصغيرات وهي العملية التي تؤكد بعض التقارير أنها لازالت بكل أسف تُجرى في ريف وصعيد مصر، رغم أن العالم كله والمراجع الطبية والقوانين تُحرم وتجرم ذلك الختان.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم عن أم الأطباء المصريين وتم تكريم اسمها وتسلمت التكريم الدكتورة عزة أبو الفضل أستاذ طب الأطفال جامعة بنها.

أسماء الطبيبات المكرمات في الحفل.
1- الدكتورة مني أمين علي
2- الدكتورة ماجدة عبداللطيف خلف الله
3- الدكتورة سلوى علي
4- الكتورة نهي جلال قطب فيصل
5- الدكتورة ريم ابراهيم يونس
6- الدكتورة سهام خيري القناوي
7- الدكتورة منال محمود
8-الدكتورة ريهام نبيل حسن
9- الدكتورة اميمة احمد محمد
10- الدكتورة وئام منير الصايغ
11- الدكتورة مني مسعد محمد
12- الدكتورة ايمان حسن الشافعي
13- الدكتورة مني فوزي كامل
14- الدكتورة مني عطية محمد
15-الدكتورة نفين راشد اسحاق
16- الدكتورة عزيزة فراج محمد
17-الدكتورة هبة هجرس
18- الدكتورة رقية انور عياد
19- الدكتورة سهير محمد عبدالمطلب
20- الدكتورة عزة اسماعيل
21- الدكتورة لبنى محمد
22-الدكتورة شهيرة موريس عبد الملاك
-23الدكتورة جمالات محمود سيد
24- الدكتورة فوزية طه عبد النظير
25- الدكتورة شادية محمد

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