«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أحمد عواض بذكرى ميلاد الممثل والمخرج المسرحي حسن عبد السلام، الذي ولد في 27 مارس لعام 1927، وعشق الفن منذ صغره وكان يشارك بفرق التمثيل بالمدرسة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ودرس التمثيل، ومع ذلك فضل الاتجاه إلى الإخراج المسرحي؛ وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك".يعد "عبد السلام" أحد أكبر مخرجي المسرح في مصر ولُقب بشيخ المخرجين المسرحيين، وهب حياته للمسرح ولم يكن مخرجا عاديا، وكان محطة مهمة في حياة كل من يعمل معه، وأخرج العديد من المسرحيات على مدار مسيرته الفنية الكبيرة، والتي تعد علامات مميزة في تاريخ المسرح المصري والعربي، أشهرها: "الشيطان يسكن في بيتنا، سيدتي الجميلة، الناس مقامات، نور الخير، أخويا هايص وأنا لايص، عطشان يا صبايا، المتزوجون، الملاك الأزرق، هالة حبيبتي، الإنسان والظل، أهلا يا دكتور، موسيقى في الحي الشرقي، جوليو ورومييت، رصاصة في القلب".. وغيرهم.وإلى جانب الإخراج، شارك بالتمثيل في العديد من الأفلام منها "السكرية، سيد درويش، واعترافات امرأة"، كما ألف بعض المسرحيات.ابتكر الفنان حسن عبد السلام الكثير في المسرح وسعى لترك بصمة مميزة له، فهو أول من قدم الكوميديا الموسيقية في مسرحية سيدتي الجميلة، وأول من قدم المسرح الأسيوي في مسرحية "راشومون"، وأيضًا أول من قدم الملحمة الشعبية في مهرجان دولي بمسرحية أيوب المصري، وأول من قدم الكوميديا السوداء الموسيقية في مسرحية طبيخ الملائكة.شغل العديد من المناصب المهمة، منها: مدير للمسرح الحديث والمسرح الغنائي، ورئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.. وحصل على عدد من التكريمات، منها تكريمه في افتتاح المهرجان التاسع عشر لنوادي المسرح المصري عام 2009 كما كُرم عام 2010 في يوم الوفاء للمسرح الحديث بالقاهرة، وفي عام 2012 تم تكريمه من أكاديمية الفنون، على تاريخه العظيم الذي قدمه للفن على مدار حياته الفنية.ورحل عن عالمنا في يوم 8 يوليو عام 2013 عن عمر يناهز 86 عاما، تاركا إرث فني كبير متنوع، وأعمال فنية ظلت ولن تغيب عن أذهان الجمهور.