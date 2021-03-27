رفع آثار سقوط عمود من كوبري ترسا وعودة حركة المرور (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم، في رفع آثار وبقايا سقوط أحد أعمدة كوبري ترسا بالمريوطية في الهرم الذي سقط مساء اليوم، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها للشارع عقب إزالة آثار الحطام ورفع السيارة التي سقط عليها.كانت حالة من الفزع قد انتابت أهالي منطقة المريوطية بالجيزة جراء سقوط عمود حديدي من أعمال سقالات كوبري ترسا تحت الإنشاء دون وقوع إصابات، وسرعان ما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وجارٍ التعامل فورًا.وتجري محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسيع بكوبري ترسا ضمن المرحلة الثانية من أعمال التوسعة للطريق بشارع الهرم.