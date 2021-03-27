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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كسور وضمور في العضلات.. شاب في الغربية يناشد المسؤولين بالتدخل لعلاجه

السبت 27/مارس/2021 - 05:47 م
شاب الغربية
شاب الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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"نفسي اقدر امش علي رجلي او حتي علي عكازين والله كنت اتحسنت وبمشي بالعكاز بس الشركة رفعت أيدها عني وما قدرتش علي مصاريف العلاج، تفتكر ممكن صوتي يوصل والمسؤولين يهتموا وارجع أتعالج تاني" بهذة الكلمات بدأ الشاب محمود صلاح سليمان عبد الهادى، صاحب الـ27 عام والمقيم بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، كلامه لـ"الدستور" مناشدًا المسؤولين في الدولة تبني حالته وإدخاله، مركز متخصص للعلاج الطبيعي، قبل تدهور حالته الصحية اكثر من ذلك.

وأكمل الشاب حديثه لـ"الدستور" قائلًا كنت أعمل في مهنة الحدادة بإحدى الشركات التابعة لقطاع البترول باليومية ضمن فئة العمالة الغير منتظمة، وأثناء عملي تعرضت لإصابة بكسر في الفقرة 11 و12 صدرية، والفقرة الأولي قطنية مع إصابة فى النخاع الشوكى، وضمور فى العضلات، نتيجة سقوط جزء من ثقل يبلغ ٢ طن حديد من احد المعدات علي ظهري وتم وقتها إجراء عملية تثبيت فقرات.

وأضاف صلاح، بعدها تم حجزي بأحد المراكز المتخصصة للعلاج الطبيعي التابعة للقوات المسلحة لعدة شهور، وتكفلت الشركة بتكاليف مركز التأهيل التابع للقوات المسلحة بعدها ودون سابق إنذار قررت الشركة التخلي عني ورفضت علاجي نهائيًا رغم اني كنت استجيب للعلاج وتحدث معي الاطباء المعالجين ان كل الإشاعات والتقارير الخاصة بي أثبتت أنني مستحيل ان استطيع ان أمشي او حتي أقف على قدمي مرة اخري حتي ان الطبيب الذي أجري لي العملية أكد لي عدم قدرتي علي المشي مرة أخري.

وأكمل الشاب حديثه المصحوب بالدموع لـ"الدستور" انه وقتها لم يُحبط وقرر ألا يستسلم وبذل جهد كبير في محاولة الحركة بإستخدام المشاية والعكاز، لتحدث معجزة طبية كما اخبره الاطباء، ويكمل، والحمد لله تمكنت من الوقوف والحركة، مؤكدًا إنبهار الاطباء وإخبارهم له ان محاولاته وإصراره علي الوقوف والمشي وقبلهم إرادة الله هي الاسباب، وبشروه بأمل كبير في الوقوف والحركة والمشي ولكن في الاستمرار في العلاج الطبيعى.

وأكد أنه خرج من المستشفى ويتواجد فى منزل أسرته بمحافظة الغربية، بعد تخلي الشركة عنه ولا حول له ولا قوة ولا يوجد أي مصدر دخل له ولأسرته بخلاف ما يتطلبه علاجه من الأدوية، مؤكدًا انه حاول مرارًا وتكرارًا مع الشركة دون جدوى، وأصبح طريح الفراش منذ أكثر من 6 أشهر، لا يملك مصاريف العلاج، وعاد للكرسى والسرير.

بينما تحدثت والدة الشاب محمود صلاح، لـ"الدستور" قائلة "نفسي صوتي يصل للرئيس وأناشد فيه الأب وان يحقق لي امنيتي في ان اري إبني يرجع يمشي ويتحرك مرة أخري سريعًا خاصة ان الاطباء اخبرونا ان التأخر في العلاج يؤخر الحالة واشاهده وحالته تسوء يومًا بعد يوم وانا عارفه إن لو صوتي وصل للرئيس مش هيتأخر علينا"

واكملت والدة الشاب اطلب المسؤولين بإرغام شركة البترول علي اكمال علاج ابني فبعض اصحاب القلوب الرحيمة عرضوا تقارير حالته والاشعات علي طبيب فى فرنسي وأكد لنا أن هناك علاج وان 80% من العلاج لحالته علاج طبيعى، وواصلت حديثها الممزوج بالدموع ابني يحتاج جلسات مكثفة ليستطيع الحركة حتى لو هيمشي بعكاز أنا راضية.

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