إندونيسيا: تباطؤ التطعيم ضد كورونا بعد تأجيل الهند شحنات اللقاح

قال وزير الصحة الإندونيسي السبت إن إندونيسيا تتوقع تباطؤ التطعيمات ضد فيروس كوروناالشهر المقبل مع تأجيل الهند شحنات لقاحات شركة أسترازينيكا.وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن الهند أوقفت مؤقتا جميع الصادرات الرئيسية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا والذي يصنعه معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح بعد إعطاء الأولوية للطلب المحلي نتيجة زيادة الإصابات.وستؤثر خطوة الهند على الإمدادات لبرنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات المدعوم من التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية، والذي من المفترض أن تحصل من خلاله 64 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض ومن بينها إندونيسيا على جرعات من معهد سيروم.وقال وزير الصحة بودي جونادي صادقين في إفادة إعلامية إنه كان من المقرر أن تحصل إندونيسيا على 2.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال برنامج كوفاكس في 22 مارس و7.8 مليون جرعة الشهر المقبل، وتشهد إندونيسيا إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا.وأضاف بودي أن "هذا سيؤثر بالتأكيد على (عملية التطعيم) لأنه في أبريل لم يكن لدينا سوى حوالي سبعة ملايين جرعة من سينوفاك" في إشارة إلى الشركة الصينية المصنعة للقاحات المنافسة التي تزودإندونيسيا أيضا باللقاحات.