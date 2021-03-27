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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«صنايعية مصر».. كيف نجحت المبادرة الرئاسية في توفير فرص عمل للشباب؟

السبت 27/مارس/2021 - 05:44 م
صنايعية مصر
صنايعية مصر
سمر مدحت
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واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعمًا فيها فئة أصحاب الحرف والمهن الصغيرة، من أجل توصيل منتجاتهم محلية الصنع إلى العالمية وهو ما حدث بالفعل بعد مرور أعوام على إطلاقها إنها مبادرة صنايعية مصر، الخاصة بتأهيل الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة بالتعاون مع الجامعات المصرية، لتوفير ورش عمل مجانية في الكثير من الحرف والمهن منها الكهرباء والسباكة والنقاشة وصولًا إلى الحرف التراثية.

واستطاعت المبادرة توفير فرص عمل كثيرة لخريجيها، فمنهم من اعتمد عليها كمصدر دخل جديد، ومنهم من حصل عليها لتقوية سيرته الذاتية. "الدستور" تحدثت مع عدد من مستفيدي تلك المبادرة.

من محافظة البحيرة كان حسام نور 28 عامًا، واحد من المستفيدين من مبادرة صنايعية مصر، قال: "أنا شغال نقاش وبسبب شغلي باستخدام ألوان ورسوم مختلفة لكن مش بجودة عالية وكان نفسي اتعلم إزاي أنمي مهارات الرسم والنقاش عندي".

تابع: "سمعت عن الورشة من خلال ترددي الدائم على مركز الثقافة بعد أن علقوا منشورا وكتبوا فيه تفاصيلها، وكانت وقتها ورشتان للطباعة على الملابس وفن الأركت، واخترت الأركت لأتعلم حرفة استطيع من خلالها تدبير مصدر رزق جديد لي".

أضاف: "بعد انتهاء الدورة بدأت في تصميم فازات وتابلوهات مجسمة من الخشب المفرغ وأنشأت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وبدأت أسوق لمنتجاتي وبالفعل أبيع أعمالي بأسعار غالية مقارنة بأسعارها في السوق، وفي نفس الوقت أحقق أرباح كثيرة، موضحًا يكلفني التابلو الواحد تقريبًا 40 جنيه، وأبيعه ب100 جنيه.

نفس الاستفادة تلقتها مها أحمد 26 عامًا طالبة في الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة القاهرة، واحدة المستفيدات من مبادرة صنايعية مصر، قالت: "أصبحت في بيتي المسئولة عن صيانة الأجهزة الكهربائية وصاحبة الخبرة الأكبر في شرائها، بعد الورشة التي حصلت عليها من مبادرة صنايعية مصر في مجال الكهرباء".

وأوضحت: الكثير من الفتيات ليس لديهم معرفة بالأدوات الكهربائية وصيانتها وإذا اضطرت لشراء أحد الأجهزة فلا يكون ليدها معرفة بالأفضل بينهم لذا قررت الحصول على ورشة الكهرباء التي وفرته المبادرة بالمجان.

وتابعت: "الورشة كانت مفيدة جدًا وبها الكثير من المعلومات عن تركيب المفاتيح الكهربائية وصيانة التكييف وكيفية شرائه وكيف نقارن بين المنتجات الكهربائية للحصول على أفضلهم، وصيانة موتور المياه ولأن هذه الأنشطة تم تدريبها عليها عمليًا أصبح لدي خبرة كبيرة فيها".

لم يختلف حال وائل عمار 20 عاما، وأحد المستفادين من المبادرة في جامعة طنطا، بعدما تخرج في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا، وأراد أن يثقل ما تعلمه نظريًا في المدرسة بمهارات جديدة من خلال الورشة.

قال: "عندنا في جامعة طنطا المبادرة كانت مختلفة عن باقي الجامعات، عشان فيه تخصصات تانية غير السباكة أو النجارة وغيرها، عندنا كان فيه دورات خاصة بصيانة الحاسب الآلي وأساسيات إصلاحه، وكنت أول المتقدمين للورشة عشان أثقل ما تعملته من الكلية".

أوضح أنه عمل قبيل المبادرة في عدد من محلات الصيانة، ومارس صيانة الحاسب الآلي أكثر من مرة، إلا أن الورشة أضافت له الكثير، لاسيما أن محاضريها كانوا مدرسين على درجة من المهارة العالية وأغلبهم مارسوا وطبقوا على أرض الواقع.

يعمل حاليًا وائل على إنجاز مشروع خاص به، بافتتاح مركز صيانة حاسب آلي بصحبة ثلاثة من أصدقاؤه، حتى يقوم بتطبيق المهارات التي تعلمها في الدورة التدريبية والتي وصفها بالتثقيفية وسيحصل على شهادة باجتيازها، مضيفًا: «الإفادة الشخصية من الورشة التدريبية هتظهر وقت ما أفتح المشروع وأطبق اللي أخدته فيه».

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