"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

يثير كتاب "تلال الفردوس.. تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز" الصادر عن درا نشر صفصافة، وللباحثة الهولندية مينيكة شبير وترجمة عبد الرحيم يوسف العديد من الأسئلة حول تاريخ حضور ودور الجسد الأنثوي في التاريخ.يتضمن الكتاب ثلاثة أجزاء وهي "من الخالقات إلى الخالقين "، و"مرغوب ومرهوب"، و"السلطة والعجز".يشير الكتاب إلى أنه رغم الاختلافات الثقافية الكبرى، إلا أن ثمة تشابهات بين الناس: فنحن نتشارك في نفس الأجساد والوظائف الجسدية باستثناء الأجزاء القليلة التي تميز جسديا بين النساء والرجال.وعبر تاريخ الإنسانية يجري تيار سلطة وعجز كلا الجنسين، رغم أنه قليلا ماكان لدى النساء تأثير واضح على التراث المكتوب. وقد لعبت الأساطيرة بطريقة ماكرة دورا رئيسيا في تاريخنا،دور بديهي للغاية عادة لدرجة أنه نادرا ما تجري مسائلة الأساطير.تشير الباحثة "مينيكه شيبر" إلى العديد من الأمثلة التي توضح فيها مدى افعال الإقصاء والتقويض التى كانت تواجهه المرأة في المجتمعات الأوروبية، مثلا إقصاء الطبيبات ذو الخبرة من تأسيس مهنة الطب كمهنة علمية.إلى جانب ذلك كانت النساء بالفعل مستبعدات من التعليم الثانوي ودراسة الطب، وبالتالي من الوصول إلى صيغ من الممارسات الطبية أكثر أحتراما.وتلفت الباحثة إلى أن أغلب ماقيل وكتب عن الجسد الأنثوي يعود في الأصل إلى مصادر ذكورية أو تلون بوجهات نظر ذكورية. وطول قرون كانت الأبحاث حول المجتمع البشري أبحاثا ذكورية.يلفت الكتاب إلى أن الأساطير لعبت دورا بارزا في تاسيس لتقويض إقصاء المرأة، وذلك يتضح عبر منتج الثقافات المختلفة من الافريقية إلى الأسيوية وصولا إلى العربية،وكلها تشيرإلى الوضع المتردي التى تعيشه المرأة من هيمنة وسطوة الثقافة الذكورية، ولاشك في ان المرأة لعبت دورا في تنامي هذه الثقافة والحفاظ عليها وتصديرها.ويتضمن الكتاب عبر فصولها الممتدة في 250 صفحة إلى العديد من النصوص الفلكلورية والإبداعية، والمقدسه والتي تشير بدورها إلى هيمنة وسطوة النظرة الذكورية تجاه المرأة وتجاه تاريخ الجسد الأنثوي مابين السلطة والعجزإلى جانب ذلك يتضمن الكتاب العديد من اللوحات التي تشير إلى ما حفظته ذاكرة الوعي الجمعي في التاريخ لمجتمعات وثقافات متعدده تجاه الجسد الأنثوي.