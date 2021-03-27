أرمينيا تسجل 1094 إصابة و16 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي في البلاد 189 ألفًا و540 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية، اليوم السبت، أن هناك 743 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 170 ألفًا و903 متعافين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 3450 وفاة.