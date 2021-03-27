الأردن تسجل 4399 إصابة بكورونا و98 وفاة

سجلت وزارة الصحة الأردنية 4399 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 582133 حالة.وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت بتسجيل 98 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6472 حالة، وأكدت شفاء 8053 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 476090 حالة.