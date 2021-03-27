خطوات التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية

من الخدمات التي يسأل عنها المواطنين باستمرار، وتحظى باهتمام كبير منجانبهم، كيفية خطواتالتسجيل في بوابة المشتريات الحكومية ، وذلم بالاستفسار عنها خلال هذه الفترة عبرمحركات البحث الشهيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر البوابة منصة تتيح للموردينوالمقاولين التعرف على العمليات المتاحة لدى الحكومة "المناقصات"واستقبال العروض منهم لتقييمها بالصورة الإلكترونية بأكثر فاعلية وحيوية، فقداتجهت الدولة إلى الرقمنة في جميع المؤسسات للتسهيل على المواطنين الجهد والوقت."الدستور" ترصد خلال السطورالقادمة كيفية التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية.خطوات التسجيل في بوابة المشترياتالحكوميةيمكن للأشخاص الذين يرغبون في التسجيلعبر بوابة المشتريات التي توفها الحكومة، وذلك للاستفادة من التعاقدات العامةالمصرية في جميع المؤسسات والهيئات، يمكنهم اتباع الخطوات الآتية للتسجيل: قيامالمواطن بالتسجيل في موقع بوابة المشترياتالحكومية المصرية الإلكتروني الدخول عليه من خلال الرابط الآتي: https://www.egypt.gov.egثم الضغط على أيقونة التسجيل في أعلىالصفحة التي يقوم المواطن بالدخول عليها فور دخوله على الرابط، حيث يتمالتحويل إلىصفحة التسجيل في الموقع مباشرة.وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال اسمالمستخدم، وكلمة المرور، التي قام بكتابتهم أثناء التسجيل في الموقع لأول مرة ، وفيحالة إذا كان المستخدم جديدَا، فعليه القيام بتسجيل بياناته في الموقع لإنشاء حساب جديد ، وما عليه إلا أن يقوم بالضغط على تسجيل مورد إذا كنت مورد أو بالنقرعلى تسجيل غير مورد ، ثم يقوم بملئ جميع الخانات المطلوبة من اسممستخدم وكلمة سر وعنوان وبيانات شخصية ، وفي النهاية الضغط على تسجيل، بعد تأكيد عنوان البريد الإلكتروني تستطيع الدخولعلى صفحة التسجيل من جديد ، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر .نبذة عن بوابة المشتريات الحكوميةتم اطلاق بوابة المشتريات الحكومية،بهدف المساهمة في حركة الشراء التي تتم بين وزارات الدولة وهيئاتها ، حيث توفرجميع احتياجات الموردين والتي يتم حصرها من إدارة المشتريات التابعة للوزارات أوهيئات الحكومة، ثم يقوم الموردين بتقديم عروضهم لاختيار أفضلها فنيًا وماليًا ، وتتميز تلك الخدمات بالتنوع والخصوية في عروض المشتريات، كما تسهل على موردي الخدمات التعرف على العملياتالشرائية المتمثلة في المزايدات أو المناقصات .اقرأ ايضا:آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021