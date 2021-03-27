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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية

السبت 27/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة المشتريات الحكومية
بوابة المشتريات الحكومية
نعمات مدحت
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من الخدمات التي يسأل عنها المواطنين باستمرار، وتحظى باهتمام كبير من
جانبهم، كيفية خطوات
التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية ، وذلم بالاستفسار عنها خلال هذه الفترة عبر
محركات البحث الشهيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر البوابة منصة تتيح للموردين
والمقاولين التعرف على العمليات المتاحة لدى الحكومة "المناقصات"
واستقبال العروض منهم لتقييمها بالصورة الإلكترونية بأكثر فاعلية وحيوية، فقد
اتجهت الدولة إلى الرقمنة في جميع المؤسسات للتسهيل على المواطنين الجهد والوقت.


"الدستور" ترصد خلال السطور
القادمة كيفية التسجيل في بوابة المشتريات الحكومية.




خطوات التسجيل في بوابة المشتريات
الحكومية


يمكن للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل
عبر بوابة المشتريات التي توفها الحكومة، وذلك للاستفادة من التعاقدات العامة
المصرية في جميع المؤسسات والهيئات، يمكنهم اتباع الخطوات الآتية للتسجيل: قيام
المواطن بالتسجيل في موقع بوابة المشتريات
الحكومية المصرية الإلكتروني الدخول عليه من خلال الرابط الآتي: https://www.egypt.gov.eg


ثم الضغط على أيقونة التسجيل في أعلى
الصفحة التي يقوم المواطن بالدخول عليها فور دخوله على الرابط، حيث يتم
التحويل إلى
صفحة التسجيل في الموقع مباشرة.


وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال اسم
المستخدم، وكلمة المرور، التي قام بكتابتهم أثناء التسجيل في الموقع لأول مرة ، وفي
حالة إذا كان المستخدم جديدَا، فعليه القيام بتسجيل بياناته في الموقع لإنشاء حساب جديد ، وما عليه إلا أن يقوم بالضغط على تسجيل مورد إذا كنت مورد أو بالنقر
على تسجيل غير مورد ، ثم يقوم بملئ جميع الخانات المطلوبة من اسم
مستخدم وكلمة سر وعنوان وبيانات شخصية ، وفي النهاية الضغط على تسجيل، بعد تأكيد عنوان البريد الإلكتروني تستطيع الدخول
على صفحة التسجيل من جديد ، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر .

نبذة عن بوابة المشتريات الحكومية


تم اطلاق بوابة المشتريات الحكومية،
بهدف المساهمة في حركة الشراء التي تتم بين وزارات الدولة وهيئاتها ، حيث توفر
جميع احتياجات الموردين والتي يتم حصرها من إدارة المشتريات التابعة للوزارات أو
هيئات الحكومة، ثم يقوم الموردين بتقديم عروضهم لاختيار أفضلها فنيًا وماليًا ، وتتميز تلك الخدمات بالتنوع والخصوية في عروض المشتريات، كما تسهل على موردي الخدمات التعرف على العمليات
الشرائية المتمثلة في المزايدات أو المناقصات .


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