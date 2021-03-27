جونز هوبكنز: ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لـ126 مليونا و281 ألفا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 126 مليونا و280 ألفا و989 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني، اليوم السبت بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و769 ألفا و934 حالة وفاة.