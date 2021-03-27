ضبط مخزن لتعبئة السكر بدون ترخيص بمنطقة العامرية (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مخزن لتعبئة السكر بمنطقة العامرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، خلال حملة شنتها إدارة تموين العامرية بنطاق الإدارة.كما تبين قيام المخزن ببيع عبوات السكر بسعر أزيد عن طريق انقاص وزن العبوات المطروحة للبيع فى الأسواق وتم التحفظ على كميات من السكر تقدر 500 كجم (نصف طن)، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.يأتي ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن ومصانع المواد الغذائية حفاظا على السادة المواطنين من الغش التجاري والتدليس.