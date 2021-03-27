ندوة تفاعلية عن أهمية صندوق التأمين على الماشية في دعم المربين

استعرض اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين الثروة الحيوانية، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ودعم المربين، خلال افتتاح الندوة التفاعلية التي تمت إقامتها على هامش معرض «أجري بيزنس» بمحافظة الإسماعيلية.وقال مساعد وزير الزراعة: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوعية المربين بأهمية دور الصندوق، بما يسهم في تنمية ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.حضر الندوة عدد كبير من المربين فضلًا عن وكيل وزارة الطب البيطري ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ووكيل الطب البيطري بالشرقية.وتناولت دور صندوق التامين على الثروة الحيوانية والخدمات المميزة التي يقدمها لمربى الثروة الحيوانية وأهمية تكاتف دور القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في مثل هذا النمو.وعلى هامش الندوة تم توزيع شيكات التعويضات على المستأمنين والمستفيدين من التأمين، وذلك من خلال رسالة إيجابية بدور صندوق التامين، ودعم وزارة الزراعة حرصها الدائم والمستمر على التنمية.ولاقى جناح الصندوق بالمعرض إقبالًا جماهيريًا من جموع المربيين والمترددين على المعرض، حيث يتم من خلال الجناح تعريف المربين بخدمات الصندوق.