«احميها من الختان» حملة جديدة تنطلق في القليوبية

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار «أحميها من الختان» والتى تنطلق اعتبارا من غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام حتى 30 من مارس الجاري.جاء ذلك خلال ورشة العمل وجلسة تدريب الرائدات والتى عقدت بفرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع وبحضور شيرين بركات المقرر المناوب للفرع بالقليوبية وسحر عبيد ممثلا عن الامانة العامة وفريق العمل بالفرع لتدريب 50 رائدة ريفية وذلك ايذانا بإنطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الختان والمسؤولية القانونية تجاه تلك القضية.وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد إلى أن الحملة تستهدف ٨ قرى بمركز شبين القناطر هى الحصافة والسلمانية خلال يوم الأحد وقري نوى وعرب الشراقوة وعرب الشعارة يوم الاثنين وقرى كفر الصهبي وكفر الشيخة سالمة وكفر الدير يوم الثلاثاء خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ مارس واشارت إلى أن الحملة تأتى بمشاركة مكتب شكاوي المرأة بالفرع لاستقبال شكاوي السيدات يذكر أن مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تنفذ فيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وفي وقت سابق أعلنت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفي بنها التعليمي إفتتاح عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدى بالمجان بالعيادات الخارجية بالمستشفى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية.أوضحت خليفة في تصريحات صحفية ان العيادات مجانا لكل البنات والسيدات بدء من 18 عاما حيث يجري الكشف وجميع الفحوصات وإجراء العلاج الجراحي بالمجان بجانب متابعة حالات سرطان الثدى وعمل قرار علاج على نفقة الدولة بالعلاج الكيماوى والاشعاعى بالمجان لكل سيدة وكل بنت تحت شعار «اطمنى على صحتك واكشفى بالمجان».