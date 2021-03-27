رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواطن يوزع الطعام على قوات الحماية المدنية بمحيط العقار المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 07:35 م
مواطن يوزع الطعام
مواطن يوزع الطعام على قوات الحماية المدنية
أحمد التمساح ـ آية سالم
طباعة
قام أحد سكان العقارات المجاورة للمبني المنهار بجسر السويس بتوزيع أطعمه مياه على قوات الحماية المدنية تقديرا لمجهودهم خلال عمليات البحث تحت الأنقاض.

وحرص المواطن والذي رفض ذكر اسمه على شراء علب كشري وزجاجات من المياه وبرتقال وقام بتوزيعها على العساكر خاصة وأنهم يعملون منذ فجر السبت.

وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي واسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.

موضوعات متعلقة

«شديد البرودة ليلا».. الأرصاد توضح حالة طقس الأحد

«برودة ورياح وشبورة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما