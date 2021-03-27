مواطن يوزع الطعام على قوات الحماية المدنية بمحيط العقار المنهار

قام أحد سكان العقارات المجاورة للمبني المنهار بجسر السويس بتوزيع أطعمه مياه على قوات الحماية المدنية تقديرا لمجهودهم خلال عمليات البحث تحت الأنقاض.وحرص المواطن والذي رفض ذكر اسمه على شراء علب كشري وزجاجات من المياه وبرتقال وقام بتوزيعها على العساكر خاصة وأنهم يعملون منذ فجر السبت.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة فجر اليوم السبت انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب والذي نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات ولازالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي واسعافهم، وتم فرض كردون أمنيا حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.